Le Festival Art Rock vous donne rendez-vous en septembre 2021 !

Bonne nouvelle ! Le Festival Art Rock de Saint-Brieuc fait de la résistance et donne rendez-vous au public en septembre prochain. Explications avec aficia.

Pour la seconde année consécutive, le Festival Art Rock qui se déroule en plein cœur du centre ville de Saint-Brieuc en Bretagne a dernièrement annoncé l’annulation de cet événement qui devait avoir lieu du 20 au 23 mai dernier.

La crise sanitaire mondiale liée au COVID était bien présente dans la décision de cette annulation, sans oublier le doute le plus complet quant à la tenue possible des concerts et festivals sans décision très précises du gouvernement.

Mais voilà, le festival sera bien de retour cette année, dans une forme ‘Covid-Comptatible’. Et c’est une très bonne nouvelle pour ce festival associatif, la culture et la ville de Saint-Brieuc.

Art Rock 2021 : du 1er au 12 septembre !

Habituellement le Festival Art Rock se déroule sur 3 jours. Il occupe très largement le centre ville de Saint-Brieuc dans les Côtes d’Armor (Bretagne), offrant un véritable festival, des concerts gratuits, une restauration gastronomique, des spectacles de rues, de la danse, de nombreuses expositions… Bref, Art Rock c’est un festival qui fait bouger sa ville !

Pour l’édition ‘Covid-Comptabile’ que souhaite nous offrir l’association Wild Rose, il faut dire adieu au trois jours de festivités et accueillir un nouveau format qui se déroulera du 1er au 12 septembre. Soit 12 jours pour retrouver le plaisir d’être ensemble…

La promesse de cette édition 2021 est simple : proposer l’ADN de Art Rock dans une mouture spécialement taillée pour affronter le Covid. Un édition en “format condensé” avec des concerts, des expositions d’art contemporain, de la danse, des performances…. Cerise sur le gâteau : pour la première fois le festival Art Rock annonce également une Carte Blanche pour l’un des artistes invités.

Reste maintenant à patienter. Le festival doit dévoiler son programme et l’affiche de cette édition très particulière ce vendredi 4 juin. De notre côté, nous avons déjà réservé notre première semaine de septembre !