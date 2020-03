Clip “Kings & Queens” : Ava Max côtoie les anges en reine céleste

Avec de nombreux singles à son actif, Ava Max précise enfin l’arrivée imminente d’un premier album porté par “Kings & Queens” dont le clip est à visionner sur aficia !

“Sweet but Psycho”, “So Am I”, “Torn” ou encore “Salt”, autant de chansons d’Ava Max à fredonner sans véritablement avoir de nouvelles quant à la préparation d’un album. Agréablement surprise par le succès immédiat de “Sweet but Psycho” en 2018, l’artiste s’était empressée d’annoncer la parution de son premier effort au cours de l’année 2019. Mais les plans ont vraisemblablement été bousculés, cette annonce n’ayant eu, jusqu’alors, aucune suite.

Pourtant, Ava Max n’a pas manqué de cohérence à travers ses différentes productions qui déclinent son univers coloré, teinté de sonorités pop-electro. Mais que les fans se rassurent, au cours d’une interview donnée au magazine américain PAPER, l’artiste confiait avoir finalisé les enregistrements de son premier disque. Celui-ci sera par ailleurs très rythmé en mêlant différentes influences pop et R&B et ne renfermera aucune ballade si l’on se réfère aux dires de la principale intéressée.

L’heure est à la fête

Mais avant de dévoiler de nouvelles chansons, Ava Max poursuit l’exploitation de “Kings & Queens” qui est officiellement le premier single de l’album. Il s’agit d’un hymne d’espoir pour toutes les femmes et les minorités prêtes à s’imposer pour conquérir le monde et bousculer les codes mais aussi le patriarcat. Comme à l’accoutumée, l’artiste ne manque pas d’entrain, sublimant ses mots d’une mélodie pêchue amplifiée par des guitares électriques.

Par ailleurs, l’artiste a levé le voile sur une mise en images très esthétique et aérienne de la chanson qui met par ailleurs en exergue un indice sur le contenu du premier album ! Au début de la vidéo, il est indiqué que “Kings & Queens” appartient à une face A nommée paradis. Assez logiquement, le disque devrait donc renfermer une face B sans doute liée à l’enfer afin d’illustrer deux ambiances, deux états d’esprit de la chanteuse. Dans le clip de “Kings & Queens”, Ava Max siège au paradis en reine festive, aux côtés d’un peuple céleste qui ne rechigne pas devant cette ambiance bon enfant.

Découvrez “Kings & Queens”, le nouveau clip d’Ava Max :