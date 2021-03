AvA se dévoile avec le clip de “Orage”

Découverte avec un premier titre pour AvA qui se dévoile avec “Orage”. C’est à voir et à écouter sur aficia.

AvA, un nom bien mystérieux pour le projet d’une artiste française qui souhaite nous offrir un projet “Indie Pop Cinématographique”. Mais derrière ce nom il se cache Eva Ménard qui navigue sur la scène nantaise depuis un dizaine d’année.

Elle a déjà eu l’occasion de former le groupe Moongai et la compagnie Collectif Øpéra. Elle est également auteure de scénarios pour le cinéma et a eu l’occasion de collaborer avec des artistes comme C2C, Parrad ou encore Pigeon John. La carte de visite est donc plutôt alléchante. Reste à voir ce que nous propose ce projet solo…

Le projet solo révèle donc AvA et son premier titre et clip : “Orage”. Une plongée intime et introspective qui se met en scène dans une réalisation que l’on doit à AvA et Zoé Cavaro. L’image est palpitante, saisissante et épileptique… Et pour cause : AvA nous raconte ici le vécu de ses propres crises.

Côté production, AvA ne fait pas les choses à moitié puisque l’on retrouve 20Syl (C2C) en signature tandis que Grégoire Vaillant est aux arrangements. Le tout est parfaitement cohérent, l’image, la musique, les mots. C’est une mise en abyme, une beauté brutale qui ne laisse pas indifférent.

Découvrez “Orage”, le premier titre de AvA :