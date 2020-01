Aymeric Maini de retour avec ‘Winter Sun’

AYMERIC MAINI Actualités Discographie Concerts

Aymeric Maini confirme son retour dans les bacs pour le 31 janvier avec Winter Sun. C’est à découvrir avec aficia.

C’est à 8 ans qu’Aymeric Maini rencontre la musique avec sa première guitare… Depuis, cette passion musicale ne le quitte pas et il a largement eu l’occasion d’exposer son talent.

Déjà de part les nombreuses scènes qu’il a foulé, son premier EP solo en 2013 puis son premier album, Sun is Back On the Way, en 2016. Aussi, après un an de silence, Aymeric Maini semble disposé à nous livrer un nouveau pan de son histoire.

Aymeric Maini de retour…

En effet, Aymeric Maini donne rendez-vous au public le 31 janvier afin de pourvoir découvrir Winter Sun, un nouvel album qu’il a confectionné durant sa retraite, sa pause. Le résultat : 9 nouveaux titres, planant musicalement, nageant dans une douce mélancolie.

Avec ce nouveau format, Aymeric Maini se fait plus brut, plus direct. Plus mélodieux aussi et se débarrassant du superflu. On se fait happer par la voix envoûtante, on reste captivé par le minimalisme grandiose qui habille Winter Sun. Une nouveau pan de son aventure musicale qu’il aura à nouveau l’occasion d’exposer sur scène, comme lors de son passage à Paris aux Trois Baudet le 3 mars prochain.

Découvrez “Winter Sun” d’Aymeric Maini :