Baron.e enfile sa “Camisole” pour confirmer son futur EP

Baron.e est de retour sur nos écrans avec le clip de “Camisole”. La bonne occasion pour confirmer la venue d’un nouvel EP et c’est à découvrir sur aficia.

Nous avions déjà eu l’occasion de craquer pour Baron.e, tandem formé par Faustine et Arnaud, avec le titre “Un verre d’ego” et l’EP Jeunesse Dorée publié en mars 2020.

Entre temps le duo n’aura pas chaumé, nous proposant les clips habillant “Danser dans le noir”, “Sémantique” ou plus dernièrement “Comme Rêve”… De quoi nous charmer et nous plonger dans cet univers à la pop délicieuse et nous donner à nouveau rendez-vous.

Baron.e est une Créature…

En effet, Baron.e nous donne rendez-vous le 04 novembre prochain afin de découvrir son deuxième EP : Créature. Et pour confirmer cette bonne nouvelle c’est un nouveau clip qui s’impose à nous avec la mise en images de “Camisole”.

La “Camisole” pour explorer notre être, nos sentiments, notre regard face à nous même. Le tout est baillé par une vidéo réalisée par Faustine et Arnaud, une réalisation ‘Home Made’ tournée en Super 8 laissant apercevoir un côté brut et authentique, sans filtre, comme pour mieux nous mettre face à notre propre reflet…

Découvrez “Camisole”, le nouveau clip de Baron.e :

À noter dans vos agendas que Baron.e s’offre une petite tournée de l’Hexagone. Le tandem sera présent les 1er et 02 Octobre au Francophonies de Limoges, le 12 octobre à Annecy dans le cadre du festival Au Fil des Feuilles, le 15 à Rennes en première partie de Vidéo Club, le 21 à Metz pour la première partie de Maxence et le 18 novembre au Pop Up du Label à Paris.