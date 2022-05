bbno$ s’essaye au bodybuilding avec “Piccolo”

L’artiste canadien bbno$ dévoile un délirant clip nommé “Piccolo”. aficia t’en parle !

On l’avait découvert grâce à son univers décoiffant, ses lunettes et son fameux bonnet rose. bbno$ adopte un look atypique pour une musique intrigante, entraînante et actuelle. Que ce soit avec “Lalala” qui a fortement résonné au côté de l’artiste Y2k ou encore avec “Edamame” (+230 000 000 streams sur Spotify) qu’il partage avec Rich Brian, bbno$ est un fabricant de bonne humeur et de hit.

Sur un ton léger, le rappeur joue des mises en scènes, des jeux de mots et nous fait profiter d’un show à son image : décalé et loin des codes de la société actuelle ! Son nouveau single “Piccolo”, qu’il accompagne d’une mise en images montre le canadien au milieu d’un environnement de bodybuilder. Des corps imposants et sculptés qui font face à son ironie et son sens de l’humour déconcertant. De la folie et de l’originalité… On adore !

Découvrez « Piccolo » de bbno$ :