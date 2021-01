Billie Eilish sur Apple TV+

Nouveau documentaire musical à découvrir. Cette fois c’est sur Apple TV+ et c’est pour suivre l’aventure folle et vertigineuse de Billie Eilish. Les infos avec aficia.

Rendez-vous en février prochain, c’est le 26 que Apple TV+ mettra en ligne son documentaire exclusif consacré à Billie Eilish, la tornade qui emporte tout sur son passage !

Alors que l’artiste doit fêter ce vendredi ses 19 ans, elle est maintenant une artiste incontournable de la scène musicale mondiale. Elle compte déjà 5 Grammy Awards à son palmarès, elle est la voix de la prochaine bande-originale de James Bond… Seconde artiste la plus écoutée sur Spotify en 2020, totalisant plus de 1,3 milliard de streams en France, ayant 7 singles certifiés dans l’Hexagone, la demoiselle et au sommet de sa gloire.

‘Billie Eilish : The World’s A Little Blurry‘ est un documentaire qui porte la signature de R.J. Cutler qui est dans l’intimité de la jeune artiste depuis juillet 2018. Une manière pour les fans de l’artiste de la découvrir autrement, elle qui avoue ne pas avoir vu le documentaire et être même “terrifiée” à l’idée de le voir : “qui a autant d’images d’eux qu’ils n’ont jamais vues ?” confie-elle.

Découvrez la bande-annonce du documentaire :