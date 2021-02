Boostee signe son retour avec “Jeunes & Tristes”

Après nous avoir emmené dans son univers entre rap, pop et électro, Boostee revient en 2021 avec de nouvelles sonorités. Et ça commence avec le single “Jeunes & Tristes” ! C’est à découvrir sur aficia.

Déjà six ans que Boostee est apparu dans le paysage musical avec l’efficace “Feel Alone”. Avec comme message l’idée de revendiquer une certaine liberté, il a également apporté un vent de fraîcheur en proposant une musique urbaine qui trempe sans aucun complexe dans la pop et l’électro.

L’artiste de 25 ans a donc littéralement su imposer son style musical. Identifiable avec un phrasé bien à lui et des productions accrocheuses. Il a ensuite proposé “Pop Corn”. Un titre qui lui a offert son premier Single de Platine ( équivalent à 30 millions de streams) et a assuré le succès de son premier album Bluesky (2017).

Suite à cet engouement, il a continué de produire et en 2019 il a fait éclore son deuxième album M.A.D (My American Dream). Ce dernier a été porté, entre autre, par les titres “Nan Nan Nan” et “M.A.D”. Un rêve éveillé qui l’a poursuivi en partant sur les routes de France…

Depuis, Boostee s’est éloigné des projecteurs pour se recentrer sur lui-même et revenir avec un nouveau projet. Fruit d’une certaine maturité acquise ces dernières années. C’est donc en ce début 2021 que le rappeur signe son grand retour avec “Jeunes & Tristes”.

“On est fatigués, le coeur est noir…”

Au cœur d’un paysage enneigé, on retrouve Boostee. Très rapidement, il nous emporte avec lui dans ces quelques accords folk urbain. Le premier couplet vient directement dépoussiérer les mauvaises ondes de cette jeunesse parfois oubliée.

La mélodie est efficace, entêtante et montre un aspect plus profond de l’artiste dans les paroles. Une manière de s’affirmer sur des sujets en y apportant un regard pacifique et tout en préservant un aspect fédérateur. Malgré les plans des visages sans expressions et les couleurs froides qui habillent le clip, la production vient réchauffer l’atmosphère.

Un retour vers soi et vers les autres pour un nouveau départ en direction d’une destination plus assumée pour Boostee. On valide !

Découvrez « Jeunes & Tristes » de Boostee :