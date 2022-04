Camélia Jordana opère un retour aérien avec “Mon roi”

À travers le fédérateur “Mon roi”, Camélia Jordana amorce la parution d’une réédition de son dernier disque Facile x Fragile. Un nouveau titre en écoute sur aficia !

En 2021, Camélia Jordana s’était révélée particulièrement prolifique, levant premièrement le voile sur Facile x Fragile, un double opus porté par les entêtants “Facile” et “Silence”. C’était d’ailleurs tout l’enjeu de ce projet mêlant des productions résolument pop et légères avec un ensemble de pistes plus personnelles et sans fioritures, sublimées par des arrangements organiques léchés. Parallèlement à ce projet mené en solo, l’interprète de “Non non non (Ecouter Barbara)” s’illustrait également aux côtés de Vitaa et Amel Bent sur Sorøre qui réinterprète notamment certains de leurs classiques.

Après une présence remarquée au sein de la troupe des Enfoirés cette année, Camélia Jordana travaille actuellement sur la réédition de son dernier disque, d’ores et déjà introduit par l’inédit “Mon roi”. Un titre qu’elle devrait défendre sur scène à l’occasion de son Facile x Fragile Tour qui posera ses valises dans la capitale, à l’Olympia, le 11 mai prochain.

Un nouveau single dansant

Avec “Mon roi”, l’artiste propose un nouvel hymne pop, habillement agrémenté de sonorités orientales rythmant davantage cet ensemble très mélodieux et solaire. Cette composition fédératrice, signée par Renaud Rebillaud et de surcroît parfaitement calibrée pour la saison estivale, s’inscrit aisément dans le sillage des précédentes productions radiophoniques de Camélia Jordana.

“Tu t’amuses et me troubles jusqu’au flou / Je sens bien dans tes danses presque vaudous / Quand tu fredonnes, dans tes mains, y a mon pouls / Grâce à c’que tu donnes, je suis moi, c’est fou” scande la voix suave de l’artiste au sujet d’une relation amoureuse idyllique permettant l’épanouissement. Éprise, Camélia Jordana conte les sentiments forts et incontrôlables éprouvés.

Écoutez “Mon roi”, le nouveau single de Camélia Jordana :