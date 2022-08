Central Cee explose sur “Doja”

Central Cee vient sans doute de signer le hit viral surprise de l’été avec son titre “Doja”. Découvrez le phénomène sur aficia.

Central Cee, en voila un nom qui ne vous dit sans doute rien, mis à part peut-être aux amateurs de rap. L’artiste est la nouvelle coqueluche du rap britannique et tout particulièrement de la scène drill. Un genre musical provenant de Chicago, en pleine ébullition depuis 2-3 ans, emmenée par des artistes comme Aitch, Dave ou encore Central Cee justement. Sa caractéristique : des sons très efficaces, reconnaissables parmi mille avec l’accent anglais délicieux et l’usage très limité de l’argot (pourtant très répandu dans le rap français ou US). Cette scène commence tout doucement à franchir les frontières de la Queen.

Mais intéressons-nous de plus près à Central Cee. Sa carrière débute en 2015, notamment sur quelques remix et collaborations. Mais c’est en 2020 que tout s’accélère avec la sortie de sa mixtape Wild West. Le projet entre #2 dans les charts britanniques, ce qui est extrêmement rare pour ce type de projet. Le hit “Obsessed” enfonce le clou en septembre 2021, lui offrant son premier top 5 au Royaume-Uni

Central Cee : viralité et efficacité

Un autre palier est franchi avec la sortie il y a moins de 3 semaines de son titre “Doja”, devenu instantanément un hit. La recette est très simple. Prenez d’abord un sample redoutablement efficace de “Let Me Blow Ya Mind” (2001) de Eve et Gwen Stefani. Ajoutez-y une instru drill d’une insolence rare et une réalisation signée par le prodige Cole Bennett (Juice Wld, XXX, Trippie Redd). Accompagnez le tout d’une punchline d’accroche qui percute l’oreille, pour enfin raccourcir l’ensemble au maximum pour en faire un titre très facilement consommable. Très court (1 minute 37), le morceau est parfait pour une écoute répétée et pour une diffusion massive. Le clip coloré et familial finit d’enfoncer le clou.

Résultat, “Doja” est entré directement #2 des charts britanniques, bloqué par le hit “Afraid To Feel” des DJ écossais LF System. Mais c’est surtout à l’international que le titre a explosé, ce qui est rare pour un rappeur britannique. Le morceau a réalisé le meilleur démarrage d’un morceau rap UK en France. Il faut dire que nous le connaissons déjà via un featuring avec Freeze Corleone. “Doja” est actuellement le 17ᵉ titre le plus écouté sur Spotify (12ᵉ en France), les 50 millions d’écoutes ayant déjà été franchies. Nul doute qu’il sera dans toutes les oreilles d’ici à quelques semaines.

Découvrez “Doja” de Central Cee :