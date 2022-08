La musique latine et le rap, toujours aussi forts dans les charts !

En France et à l’international, la musique latine et le rap squattent en tête des charts. Petit retour sur cette soudaine explosion qui ne fait que s’accroître sur aficia.

C’est le cas de ROSALIA qui signe un retour gagnant avec “DESPECHA”. Côté charts, le morceau démarre directement #6 sur Spotify et devrait logiquement entré dans le top 20 du Billboard Global 100. Elle démarre également #44 sur Shazam World. Le morceau est annonciateur d’un nouvel album après le carton de l’opus MOTOMAMI, porté par “LA FAMA”. Ce dernier figure d’ailleurs dans le top 20 des morceaux les plus diffusés en France cette année.

Autre pilier de l’industrie musicale latine, Manuel Turizo explose avec “La Bachata”. Sorti en mai 2022, le titre commence seulement à percer de manière exponentielle. La ballade est #49 sur Billboard Global 200 (+44), #18 sur Spotify Monde et #40 sur Shazam World. Au vu de ses performances, il devrait finir l’été en très bonne place. Là aussi, il s’agit surtout d’un succès dans les pays hispaniques, très gros consommateur de musique.

Le rap au sens large, gage de tube

Issu du groupe hip-hop Internet Money, Steve Lacy est entrain d’inonder les classements mondiaux et ne cesse de progresser. Il propose le très addictif “Bad Habit”, entre R&B et pop. On y retrouve des accents de The Weeknd et la production formidablement bien travaillé. C’est un morceau qui se démarque de ce qui marche actuellement. Et la prise de risque paye puisque le morceau est dans le top 10 (et en progression) de presque tous nos charts de références : #11 du Billboard Global 200 et sur Spotify Monde, #13 du Billboard Hot 100 US, #17 au Royaume-Uni ou encore #40 sur Shazam World.

Il enchaine les tubes au Royaume-Uni, son pays d’origine, mais voila que Central Cee, à force de persévérance, dépasse les frontières de son pays. Sorti il y a 3 semaines, son tube “Doja” performe de manière impressionnante. Le titre est très court (moins de 2 minutes), ce qui est parfait pour TikTok, et sample l’excellent “Let Me Blow My Mind” de Eve et Gwen Stefani. Le morceau a été écouté plus de 25 millions de fois sur sa première semaine sur Spotify et a réalisé le meilleur démarrage pour un titre rap UK en France. Il est aujourd’hui #11 sur Spotify France, #15 sur Spotify Monde, #19 du Billboard Global 200.