Clip “On a mangé le soleil” : Céphaz en route pour l’Eurovision

Céphaz livre le clip qui habille “On a mangé le soleil”. Un titre en compétition pour représenter la France à l’Eurovision. C’est à voir sur aficia.

Nous avons eu l’occasion de découvrir, et de tomber sous le charme, de Céphaz avec son premier titre “Depuis toi”. Céphaz c’est un jeune talent de 25 ans qui a déjà une histoire très riche…

Né à Navrongo au Ghana, l’artiste sera adopté par une famille française à ses 9 ans. Après avoir passé du temps en Afrique du Sud puis à Mayotte, c’est finalement à Saint-Étienne qu’il s’installera, découvrant ainsi pleinement la culture et la richesse française. Un parcours atypique et riche d’expériences…

Il chante, il joue du saxophone et de la clarinette, il est captivé par les univers de Jacques Brel, mais également Wizkid ou encore Maxime Leforestier et Tracy Chapman. Le grand écart des genres ! Et ce jeune artiste, qui a encore bien des choses à prouver, est en route vers les étoiles…

Céphaz en route pour l’Eurovision…

En effet, Céphaz compte bien conquérir le cœur des français afin que ce dernier lui donne la chance de représenter nos couleurs au Concours Eurovision de la Chanson qui aura lieu du 18 au 22 mai prochain au Pays-Bas suite à la victoire, en 2019, de Duncan Laurence avec “Arcade”.

Il est dans la compétition, face à 11 autres artistes, avec le titre “On a mangé le soleil” que le public fidèle à Céphaz connait déjà. Mais aujourd’hui c’est avec son clip que le chanteur s’expose.

Le titre est dans la même veine que son premier single, “Depuis toi”, une production solaire et entraînante même si l’artiste dresse le constat de la surconsommation. La réalisation du clip est signée Yoann Luis pour mettre parfaitement en relief les propos de Céphaz.

Découvrez “On a mangé le soleil”, le nouveau clip de Céphaz :

Prochaine étape pour Céphaz ? L’émission ‘Eurovision France, c’est vous qui décidez’, un show qui sera animé par Stéphane Bern et Laurence Boccolini. Cette émission sera diffusée dans le courant du mois de janvier afin de présenter les 12 artistes en compétition et surtout laisser le public choisir, aidé dans sa tâche par un jury de professionnels composé de 5 français et 5 internationaux.

Céphaz sera donc face à 11 autres artistes comme Barbara Pravi avec “Voilà”, 21 Juin Le Duo avec “Peux-tu me dire ?”, Casanova avec “Tutti” ou encore Philippine avec “Bah non”.

Découvrez la liste des 12 artistes en compétition :