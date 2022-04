C’est clippé #17 avec Amoure, Mathilda, Lorenzo & Cesar

C’est clippé ! Chaque semaine, la rédaction te propose les quatre clips qu’il ne faut absolument pas rater. De par leur réalisation ou bien leur message, on t’explique ce qui les rend uniques !

Amoure – Ce Refrain-Là

Amoure, avec un E, vous avez bien lu ! Ces trois strasbourgeois dessinent depuis quelques années maintenant une pop qu’ils définissent comme multicolore toute en contrastes… Et ça fait du bien ! Le groupe est de retour avec le survolté “Ce refrain là”, “un retour aux sources, un hommage à nos groupes de lycée garage punk”, détaille Amoure. Quant aux images, une grosse “référence aux slashers 80’s qu’on matait ados, avec cette héroïne seule à la maison le soir, poursuivie par le mal mais qui finit par triompher”, avoue le groupe. On adore ça, à tel point que de notre côté, impossible de ne pas secouer la tête !

Mathilda – Avalanche

Alors que son EP sera prochainement disponible, Mathilda en dessine les contours avec “Avalanche”, un premier extrait rempli de sensibilité. Sa voix mise en valeur par le piano nous captive et nous emporte dans un voyage où l’on fait face à une nostalgie soudaine. Elle illustre d’ailleurs ce fort sentiment dans un clip en noir et blanc, qui nous rappelle sans aucun doute l’esthétisme des années 60. La réalisation est délicate, classe et soignée et elle est signée Johann Dorlipo avec qui la jeune artiste a déjà pu collaborer sur de précédentes vidéos.

Lorenzo – Catastrophe

L’empereur est de retour ! Dans le style troll rap et coloré qu’on lui connaît, Lorenzo scande un comeback loufoque au visuel déjanté. Réalisation confiée à Yro (également ancien membre du collectif Columbine), le rendu se pare d’une graphique dynamique et assumée. Un nouveau clip qui cumule déjà 1,6M de vues. Comme d’habitude, musicalement, ça ne touchera pas tout le monde, mais le clip et ses audaces valaient le détour !

Cesar – The Face

Utiliser la musique pour raconter des histoires ? C’est ce que Cesar propose avec “The Face”. Quelques accords de piano, quelques riffs de guitare et une voix angélique qui offre de belles envolées… Vous avez un titre authentique qui vous fera frissonner. Une chanson qui parle d’une épreuve dont l’artiste a dû faire face étant plus jeune : un accident qui lui a paralysé la moitié du visage, lui donnant “un parfait demi-sourire et une belle cicatrice”. Une singularité qu’il met en images dans un clip réalisé par Sacha Vucinic et dévoile les regards que la société porte à son égard. C’est sincère, intime et promet une belle destinée à Cesar… Un talent à suivre donc !