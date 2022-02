C’est clippé #8 avec Stéphane, Odesza, Madame Monsieur et Sofiane Pamart

C’est clippé ! Chaque semaine, la rédaction te propose les quatre clips qu’il ne faut absolument pas rater. De par leur réalisation ou bien leur message, on t’explique ce qui les rend uniques !

C’est clippé pour…

Stéphane – Green Dream

Dans la continuité de “Douleur, je fuis”, Stéphane dévoile l’efficace “Green Dream”. Dans ce nouveau titre, l’artiste nous livre avec sourire un regard plus optimisme sur l’amour. Ce qui nous marque, c’est cette voix, qui nous donne envie de tendre l’oreille pour écouter cette belle histoire. Le clip réalisé par Bastien Sablé, nous emmène à travers de beaux plans entre paysages enneigés et tableaux fleuris ! Le tout, sur une production rythmée qui donnerait envie de courir vers le chemin de la liberté…

Odesza – The Last Goodbye

7 minutes de bonheur, c’est tout ce qu’on vous promet, avec le nouveau clip d’Odesza baptisé “The Last Goodbye”. Après avoir collaboré avec Sia ou Charli XCX, le duo Odesza s’autorise une nouvelle collaboration de luxe, avec la puissante Bettye LaVette. Pourtant sortie en 1965 dans sa version originale, la chanson est totalement remaniée, reconstruite en intégralité pour nous offrir ce qu’elle est aujourd’hui : un cadre électronique moderne et contemporain. Et Odezsa le confirme : “À ce jour, c’est l’une des chansons les plus enrichissantes sur lesquelles nous avons eu la chance de travailler en tant qu’artistes”. Pour accompagner cela, nous sommes plongés dans un clip entre images d’archives et images de scènes actuelles. C‘est hyper qualy, et hyper moderne. Une fusion qui fonctionne !

Madame Monsieur – Faudrait pas

L’année 2021, le duo Madame Monsieur la terminait avec Des gens mortels, un EP de 6 pistes. Et 2022, c’est sur la scène du Café de la Danse, à Paris, que les artistes ont choisi de la commencer. Parmi les morceaux présents sur ce projet et interprétés lors de ce concert intimiste, on retrouve “Faudrait pas”, un titre où le thème de l’amour est une nouvelle fois représenté. Au final, ce sujet c’est un peu comme la marque de fabrique du duo ! Mais cette fois, c’est le côté plus tumultueux de l’amour qu’ils évoquent et décident de mettre en images, avec un clip réalisé par Nicolas Bary. On retrouve Émilie et Jean Karl seuls, au milieu d’un vaste paysage hivernal, aussi froid que ce que peu parfois connaître une relation amoureuse !

Sofiane Pamart – Dear

De retour avec son nouvel album Letter, Sofiane Pamart nous transporte à nouveau dans son univers. Pour illustrer ce nouveau projet, le directeur artistique Guillaume Héritier nous emmène au coeur d’un voyage en Asie. Filmé à la manière d’un « road trip », le clip propose à son public de profiter des notes aériennes de Sofiane tout en découvrant les couleurs ombragés et paysages poétique de l’Est Asie. Un nouvel opus qui prolonge à merveille l’expérience de son dernier projet solo Golden Planet . On le clame haut et fort, Sofiane Pamart est une valeur sûre…