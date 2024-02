Stéphane dévoile le clip de “Ma Chérie”

Stéphane nous plonge un peu plus dans son univers à travers la vidéo de son single “Ma Chérie”. Découvrez-la sur aficia.

Stéphane est déjà bien connu du grand public grâce à son 1er album Madame, couronné de succès. Il contenait le magnifique “Douleur Je Fuis”. Il est temps désormais d’envisager une nouvelle page de sa carrière à travers l’électrique et rock “Ma Chérie”. aficia vous avait déjà parlé de ce titre à l’efficacité redoutable au moment de sa sortie.

Pour illustrer ce titre qui conte un triangle amoureux, Stéphane a choisi des symboles forts. Elle a intitulé ce clip « la prison des amoureuses malheureuses ». L’action se situe dans un milieu carcéral et les menottes semblent représentées l’emprisonnement dans une relation. Les danseuses rouges évoquent de suite la tentation d’aller voir ailleurs. La chanteuse y est tout sourire et joviale tandis que sa moitié est triste et passive. On sent bien la relation qui est vécu sur 2 mesures totalement différentes. C’est un clip qui illustre parfaitement le propos du morceau.

Cette vidéo sert à la fois de visuel au nouveau morceau mais également de teaser à un futur court métrage en approche pour juin. L’album, quant à lui, paraitra au courant de l’été. Une série de petites dates et de festivals sont annoncées. La première échéance est à Sallanches (74) le 9 mars. Elle passera notamment par le festival de l’Oust à St Servan (56) le 29 juin. D’autres dates devraient arriver à mesure que le projet avance.

Découvrez le clip de “Ma Chérie” de Stéphane :