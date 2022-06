C’est clippé #24 avec Les Gordon, Velko, Shaga & FOAMS…

C’est clippé ! Chaque semaine, la rédaction te propose les quatre clips qu’il ne faut absolument pas rater. De par leur réalisation ou bien leur message, on t’explique ce qui les rend uniques !

Les Gordon – “Enid & Rebecca”

Vous aviez aimé “L.E.D”, vous devriez ADORER “Enid & Rebecca” ! On vous parle de ce titre-là cette semaine, pas uniquement pour son clip, mais aussi pour son ingéniosité globale. S’inspirant du titre “D.A.N.C.E” de Justice, Les Gordon est allé sampler des voix d’enfants d’une chorale suédoise : “J’avais envie de réaliser ce contraste entre voix enfantines et puis musique un peu plus électro aux sonorités dansantes” déclare l’artiste. Le clip est tout aussi beau. Il a confectionné lui-même un clip en mettant en avant la culture asiatique. Mais quel artiste !

Shaga – “Rien à fêter”

Shaga est de retour après l’excellent « Besoin de Personne” il y a déjà 1 an. Il signe désormais un retour décoiffant avec “Rien à fêter”. Une guitare électrique omniprésente, des paroles visant à lâcher-prise, l’artiste parisien partage son énergie débordante et communicative. Dans le clip réalisé par Cyril Gaborit, on est invité à faire partie du groupe d’amis de Shaga (avec la présence de Kalika). On s’inviterait bien à la fête avec plaisir… !

Velko – “Même Chose”

Balade parisienne sur prod estivale, l’artiste Velko a dévoilé il y a peu le clip du titre “Même Chose”. C’est une découverte de ces dernières semaines et c’est loin de nous déplaire ! Mélodie singulière, flow entraînant et écriture précise, l’artiste affiche une palette de styles qui nous donne envie d’entendre la suite. Côté réalisation, on salue le travail Ndombe Team pour un rendu mobile dans la capitale, simple mais efficace. On vous conseille fortement de suivre la suite de l’aventure…

FOAMS – “Losing My Mind”

Le clip de “Losing My Mind” que nous dévoile aujourd’hui FOAMS possède une histoire toute particulière. En effet, ce n’est pas en ce début d’été qu’il aurait dû être publié, mais bien plus tôt. Après 6 mois de travail, de nombreuses heures de tournage et un certain investissement financier, il est arrivé au groupe ce que de nombreux artistes redoutent : le vol de la carte mémoire, contenant évidemment l’intégralité des rushs du clip.

Mais ce qui fait la force de cette alliance musicale qu’est FOAMS, c’est bel et bien cette cohésion et persévérance. Alors afin de financer le clip qu’ils proposent aujourd’hui, les 5 membres ont décidé de se produire une nouvelle fois en concert pour y récolter les fonds nécessaires. Résultat, FOAMS propose une vidéo à la fois esthétique et sombre durant laquelle chaque artiste s’installe et vient se confier, à l’image d’une thérapie.