Après un EP, Kérosène, sorti en octobre 2020, Shaga prépare l’été avec un nouveau titre “Besoin de Personne”. Une chanson qui en plus de son côté solaire et rythmé traite d’un sujet aussi personnel qu’universel : la solitude. Le clip basé sur de l’acting met en scène les mots de l’artiste et fait résonner sa vraie personnalité au théâtre de la comédie italienne. Qui n’a jamais eu peur d’être seul ? En tout cas, pas Shaga !