Charlotte Day Wilson nous offre le clip de “Changes”. Et c’est envoûtant !

Charlotte Day Wilson assure la promotion de son premier album, Alpha, avec le clip de “Changes”. Un clip à savourer avec aficia.

C’est en juillet dernier que l’artiste originaire de Toronto a fait plaisir au public en libérant Alpha, son premier album. Dessus, Charlotte Day Wilson offre onze titres introspectifs qui mettent parfaitement en avant ses talents : interprète, auteure, compositrice, productrice…

Après la sortie, en 2016, de son EP CDW puis de Stone Woman en 2018, Charlotte Day Wilson confirme qu’elle est une artiste complète, qui se livre pleinement, laissant transparaître ses fêlures, son parcours de femme et d’artiste.

Aussi, après nous avoir conquis avec les clip de “Keep Moving” et “If I Could”, sans oublier sa session Colors sur “Let You Down”, Charlotte Day Wilson mise maintenant sur “Changes” pour séduire le public et mettre en relief son album Alpha.

L’ensemble est sublimé par les images que l’on doit à Kevan Funk quand Charlotte Day Wilson évoque avec sa voix douce des éléments de son parcours, de sa vie, le changement qui doit répondre à nos existences…

Découvrez “Changes”, le nouveau clip de Charlotte Day Wilson :