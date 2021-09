Une idée originale et la preuve que la musique ne souffre d’aucune frontière… Apple Music lance sa première playlist conçue par des personnes sourdes. Explications et découvertes avec aficia.

Certes, la musique est un art qui doit se faire entendre, mais pourtant, être sourd n’empêche pas d’aimer la musique, de l’apprécier, de la découvrir et même de la vivre pleinement lors de concerts ou en festival. Et c’est bien pour cela que Apple Music lance une playlist ou les curateurs sont des personnes sourdes.

Si le concept semble étrange pour des personnes ne souffrant pas de cet handicap, il faut savoir qu’il n’est pas indispensable d’entendre parfaitement pour vivre pleinement la musique. En effet, il est possible de ressentir les vibrations des basses et des aigus à travers la peau par exemple…

Fort de ce constat, et inspiré par le film ‘CODA’ disponible sur Apple TV+ (un remake de ‘La Famille Bélier’), Apple Music lance ‘A Playlist Curated by Deat People’. Une playlist spécialement conçue par des personnes sourdes, à qui Apple Music a demandé comment elles vivent la musique et ce qu’elle signifie pour elles, ainsi que leurs morceaux préférés.

Cette playlist est riche de 173 titres et on y retrouve des artistes comme Eminem, Etta James, The Commodores, Camila Cabello, Shawn Mendes… Mais aussi, et surtout, des curateurs venant des États Unis qui partagent un bel amour pour la musique comme Nico DiMarco qui partage le titre “Without Me” d’Eminem. Il explique qu’il ne “peux certes pas entendre les paroles, mais j’ai tout de suite compris, grâce au rythme et aux beats, que ce morceau serait l’un de mes préférés; et il l’est toujours aujourd’hui”.

Pour Jacelyn Fincher, étudiante habitant à Washington D.C., c’est l’alliance entre Camila Cabello et Shawn Mendes qui fait des étincelles. “J’adore écouter la voix de Camila. Elle est si aiguë et satisfaisante à mon oreille, et je peux clairement entendre ce qu’elle dit une fois que j’ai mémorisé les paroles en regardant le clip” explique cette fan de musique.

Quant à Savannah Dahan c’est un artiste sourd qui s’affiche dans ses coups de cœur avec “Little Victories” de Sean Forbes. “Sean est un artiste sourd qui fait de la musique et j’adore danser sur ses chansons ! Ce morceau a un rythme incroyable, il m’inspire et me donne l’impression que je suis capable de tout”…

Cette playlist est une belle idée et un moyen pour nous, personnes ayant cette chance d’entendre parfaitement, de s’approprier d’une autre manière la musique. La vivre autrement, la voir et l’entendre d’une manière différente. La musique nous fait vibrer, pas seulement par l’écoute simple, mais aussi par les sensations qu’elle nous procure : la vibration, les mots, les frissons, le vertige…

Découvrez la playlist :

À propos de ‘CODA’…

Dans une ville de pêcheurs du Massachusetts. Ruby, dix-sept ans, est l’unique membre de sa famille à ne pas être atteint de surdité – également désignée comme CODA, acronyme de l’anglais pour « Child Of Deaf Adults ». Sa vie se résume à servir d’interprète pour ses parents et, chaque jour, à aider son père et son frère sur le bateau de pêche familial avant de se rendre à l’école. Lorsque Ruby s’inscrit à la chorale du lycée, elle se découvre un don pour le chant et s’éprend de son partenaire Miles. Encouragée par son professeur aussi enthousiaste qu’exigeant à postuler dans une prestigieuse école de musique, Ruby se retrouve vite écartelée entre les obligations qu’elle croit devoir à sa famille et la poursuite de ses rêves.

Le film fut lauréat du Grand Prix du Jury et du Prix du Public au Sundance Film Festival. Réalisé par Siân Heder (Little America, Glow, Orange is the New Black, Tallulah…) on retrouve au casting de ce film disponible sur Apple TV+ Emilia Jones, Marlee Matlin, Eugenio Derbez ou encore Troy Kotsur.