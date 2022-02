Daft Punk de retour sur Twitch avec un grosse annonce… ou le plus gros coup de comm’ de l’année !

Grosse surprise ! La planète Daft Punk était en folie hier soir, puisqu’elle avait rendez-vous pour un live Twitch avec le groupe. Un immense coup de communication payant… aficia vous en dit plus.

Ce n’était clairement pas un événement auquel on pouvait prédire quoi que ce soit. Entre la gestion de la COVID-19 et Poutine de l’autre, il y a vraiment des nouvelles qui font du bien ! Ce 22 février 2022 (soit le 22/02/2022), ou tout juste un an après leur annonce de leur séparation, les Daft Punk ont débarqué un peu comme un cheveu sur la soupe sur Instagram tout d’abord, en annonçant à 22h22 un live Twitch. Vous pensez bien que cette pratique est complètement inaccoutumée chez eux, et pourtant !

Une édition deluxe…

Mais que préparaient-ils ? Il n’y avait qu’à assister au live en question pour savoir. Une annonce de retour ? Une prise de parole ? Finalement rien de tout ça. Le groupe a (simplement) diffusé un live datant d’il y a tout juste 25 ans, en 1997. Ils étaient alors en live à Los Angeles, sans leur casque. Tout un symbole. En l’espace de quelques minutes donc, en créant une chaîne en deux-deux, un teasing de trois heures en amont, deux images et une story Instagram, les Daft sont parvenus à faire venir près de 200.000 personnes sur leur live Twitch depuis le monde entier. Incroyable.

Et pour couronner le tout, on apprend ensuite, qu’à l’occasion des 25 ans de Homework, qu’une édition deluxe de leur premier album avec des remix inédits, ainsi que des storylines avec anecdotes et témoignages est disponible à la vente et en exclu sur Spotify. Autrement, cette édition spéciale d’Homework qui comprendra l’album original, ainsi qu’un disque de remix de plusieurs tubes, devrait être en vente aux alentours du mois d’avril. À suivre donc !

Si vous avez manqué le live Twitch du 22/02/2022, c’est ici :