Demi Lovato de retour avec “Anyone”, entre courage, puissance et émotions

Cette nuit s’est déroulée la cérémonie des Grammy Wards. Demi Lovato en a profité pour faire son retour sur scène en chantant “Anyone”, son nouveau single. On le découvre sur aficia.

Derrière une artiste se cache souvent ses déboires, médiatisés ou bien gardés au chaud par l’artiste en question. Hélas, Demi Lovato a dû faire face à une overdose en juillet 2018. La chanteuse avait alors été hospitalisée et soignée. Avant cela, l’interprète de « Sorry Not Sorry » célébrait ses six années de combat face à ses addictions à l’alcool et à la drogue mais également ses troubles de bipolarité et d’anxiété.

Demi Lovato a souhaité mettre son état actuel musique avec “Anyone”, son nouveau single qu’elle a interprété pour la toute première fois cette année à l’occasion des Grammy Awards. Elle a fait sensation en revenant sur scène deux ans après une overdose avec des paroles aussi touchantes, sincères et puissantes. On a ressenti la force de la chanson dans sa voix. Demi Lovato, avec les larmes aux yeux, a chanté avec ses tripes. Un beau moment de télévision !

Découvrez le live de “Anyone” de Demi Lovato :