Desmond Myers : le clip de “Shadows”

C’est un grand jour Desmond Myers qui dévoile un nouveau clip, le jour de la sortie de son premier album ! C’est à découvrir sur aficia.

Découvert l’année dernière sur nos pages avec le single “Playing With Fire”, Desmond Myers n’a fait que confirmer tout son talent lorsque nous le rencontrions au Printemps de Bourges, là où il faisait partie de la sélection des Inouïs.

L’artiste originaire de Caroline du Sud, mais qui parle très bien français, est depuis arrivé à ses fins comme il nous l’avait précisé en interview, avec la sortie ce 8 octobre de son premier album baptisé Shadowdancer. Un réel aboutissement !

Nouvel extrait de cet album justement, le single “Shadows”, un hommage à l’acception de soi. Réalisé entre Paris et la capitale de Géorgie, ce nouveau single est aussi un moyen pour l’artiste de rappeler ses racines et son attachement à ses origines.

Quelques riffs de guitare, un hymne pop rock comme on les aime et une certaine assurance qui découle tout au long de la chanson… Plutôt prometteur et présentant au passage un extrait d’un album dans la même veine !

Découvrez “Shadows”, le nouveau clip de Desmond Myers :