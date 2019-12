Clip “Ce soir” : Doums et Nekfeu veulent retourner la ville

Doums est de retour avec un nouveau clip. Il s’agit de “Ce soir”, aux côtés de Nekfeu et c’est à savourer sur aficia.

Rappeur de l’ombre, acolyte de scène ultra-présent. Après de multiples collaborations et freestyles, Doums s’est lancé en 2017 avec Pilote, un premier projet solo. Et le 13 décembre 2019, l’artiste de L’Entourage a enchaîné avec Pilote & Co, un second EP. Les deux opus cumulent les feats : Alpha Wann, 2zer, S.Pri Noir et Népal sont notamment de la partie.

Et c’est le morceau “Ce soir” qui vient d’être dévoilé sous forme de clip. Sur une prod lancinante, Nekfeu vient poser sa voix pour le refrain et s’offre un couplet. L’ensemble est relativement posé, les deux rappeurs racontent les souvenirs de relations passées. Ils sont formels, l’énergie de la journée va se libérer dès la tombée de la nuit. Histoire d’apprécier le calme avant la tempête…

Découvrez “Ce soir”, le clip de Doums et Nekfeu :