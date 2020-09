Top Albums de la semaine 35 : Eva en pole position avec ‘Feed’

Eva entre directement à la première place des ventes d’albums en France avec l’album Feed. aficia fait le point sur les ventes de la semaine.

Chaque semaine le SNEP, Syndicat National de l’Edition Phonographique, offre le classement des albums les plus vendus dans l’Hexagone. L’occasion pour aficia de vous faire un focus sur les plus gros succès discographique de la semaine.

Le classement du SNEP prends en compte les ventes de la semaine du 21 au 27 août 2020 compilant les données issues du téléchargement, du streaming et des ventes physiques.

Eva directement N°1 avec Feed

Si pour fêter les un an de l’album VersuS Vitaa et Slimane étaient numéro un des ventes la semaine dernière, le tandem passe à la seconde place pour laisser le champ libre à Eva qui se classe directement numéro 1 des ventes d’albums en France pour la première semaine d’exploitation de son album Feed. Un joli succès pour la jeune artiste qui affiche 9.817 ventes.

Sur la troisième marche du podium, on trouve Jul avec La machine, il qui explose également les compteurs avec le collectif 13’Organisé et le titre “Bande Organisée”. Si le rappeur de Marseille chute d’une place il compte toutefois 4.956 nouvelles ventes.







Maes, Angèle, Gambi…

Pour le reste du Top 10, la semaine ressemble énormément à la semaine dernière. Juste un léger jeu des chaises musicale. Ainsi, Maes passe de la troisième à la quatrième place avec Les derniers salopards, même chute d’une place pour Hatik avec Chaise pliante qui passe cinquième tout comme Ninho avec M.I.L.S 3 qui est sixième cette semaine et que la septième place est occupée par Dadju avec Poison ou Antidote.









Avec 3.250 nouvelles ventes, Angèle classe Brol à la huitième place. Alors que cet opus date de 2018 il reste toujours au sommet, pouvant se satisfaire d’un Disque de Diamant pour plus de 500.000 ventes. Gambi est neuvième avec son premier album La vie est belle en enregistrant 3.149 nouvelles ventes et c’est Nekfeu qui ferme le Top 10 avec Les étoiles vagabondes. Publié en juin 2019, l’album est Disque de Diamant pour plus de 500.000 ventes et enregistre cette semaine 3.083 nouveaux passages en caisse.