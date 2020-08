Top Albums de la semaine 34 : Vitaa et Slimane au sommet avec ‘VersuS’

Le succès de Vitaa et slimane reste intact. Le tandem est numéro des ventes d’albums en France avec VersuS. Le détail sur aficia.

Chaque semaine le SNEP, Syndicat National de l’Edition Phonographique, offre le classement des albums les plus vendus dans l’Hexagone. L’occasion pour aficia de vous faire un focus sur les plus gros succès discographique de la semaine.

Le classement du SNEP prends en compte les ventes de la semaine du 14 au 20 août 2020 compilant les données issues du téléchargement, du streaming et des ventes physiques.

Vitaa & Slimane N°1 !

Alors que Vitaa et Slimane commencent déjà la promotion de la suite VersuS avec le titre “Ça ira”, le duo se retrouve une fois de plus N°1 des ventes un an après la publication du premier chapitre de cette belle aventure.

Avec 5.377 nouvelles ventes, VersuS est certifié Disque de Diamant, comptant 526.066 ventes au compteur. C’est tout simplement vertigineux et signe d’un succès sans faille. De bon augure pour VersuS Chapitre II qui devrait une fois de plus ravir les fans.







Jul, Maes, Hatik…

Le reste du Top 10 des meilleures ventes d’albums en France est très largement dominé par la musique urbaine. N°2 on retrouve Jul avec La Machine qui affiche 5.357 ventes. Maes, avec Les derniers salopards ferme le podium avec 3.810 ventes. Chez Maes aussi c’est un beau succès : depuis la sortie de son opus il caracole en tête des ventes. Depuis le 17 janvier il compte plus de 200.000 ventes avec un Double Disque de Platine en poche.

Vient ensuite Hatik avec Chaise pliante (4ème), Ninho avec M.I.L.S. 3 (5ème), Dadju avec Poison ou antidote (6 ème) puis Brol d’Angèle qui semble toujours aussi présente dans le cœur des français. Publié en octobre 2018, l’opus de la chanteuse belge est certifié Disque de Diamant pour plus de 500.000 ventes. À noter que l’interprète de “Balance ton quoi” était la plus grosse vendeuse en 2019 avec 532.111 ventes au compteur, battant ainsi Nekfeu et Johnny Hallyday.









Nekfeu, justement, il se retrouve à la 9ème place avec Les Étoiles Vagabondes avec 3.098 nouvelles ventes. Un album publié en juin 2019 et certifié Disque de Diamant pour plus de 500.000 ventes. Il se place ainsi devant Gambi avec La vie est belle. Le jeune rappeur avait fait son entrée dans le classement à la première place avec 10.723 ventes avant de plier sous l’influence de Jul la semaine suivante. Cette semaine il compte 3.159 nouveaux fans. Le Top 10 des meilleures ventes d’album de l’Hexagone se clôture avec Pop Smoke et l’album Shoot for the Stars Aim for the Moon.