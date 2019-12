Clip “Dans la ville” : DTF et N.O.S nous embarquent dans un monde à part

DTF s’est associé à N.O.S de PNL pour créer “Dans la ville”. Et le clip est désormais disponible… C’est à savourer sur aficia.

Les années passent et le groupe DTF s’est fait une place de choix dans le paysage rap français. Depuis 2015, c’est quatre albums au compteur et déjà deux Disques d’Or. À cela, on peut rajouter 4 singles ayant obtenu la même dorure…

La résurrection du quartier

C’est désormais le titre “Dans la ville” qui vient d’être dévoilé sous forme de clip. Le titre est partagé par N.O.S de PNL et apparaît dans la tracklist de On ira où ?, le dernier projet de DTF.

Pour mettre en scène ce son mélancolique et relativement planant, le groupe mise sur un visuel fascinant, couplé à une atmosphère aussi pesante qu’obscure. Et pour cause, le clip insiste sur la cité Gagarine, située à Ivry-sur-Seine et récemment détruite. C’était le quartier de DTF. Le morceau résonne alors comme un adieu apocalyptique, avec une scène finale exquise où les rappeurs rêvent de voir resurgir les entrailles de la cité dans un endroit paradisiaque…

Découvrez “Dans la ville” , le clip de DTF feat. N.O.S :