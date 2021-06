Top Albums de la semaine 22 : GIMS nouveau leader des charts

Retour au sommet pour GIMS avec Les Vestiges du Fléau qui s’affiche en tête des ventes d’albums en France. aficia fait le point complet.

Chaque semaine le SNEP, Syndicat National de l’Edition Phonographique, offre le classement des albums les plus vendus dans l’Hexagone. L’occasion pour aficia de vous faire un focus sur les plus gros succès discographique de la semaine.

Le classement du SNEP prend en compte les ventes de la semaine du 28 mai au 03 juin 2021 compilant les données issues du téléchargement, du streaming et des ventes physiques.

GIMS N°1 avec Les Vestiges du Fléau

C’est un nouveau leader qui s’affiche cette semaine avec le présence de GIMS à la première place des ventes d’albums en France. En effet, le rappeur affiche 8.116 ventes pour la nouvelle réédition de son album Le Fléau, ici baptisé Les Vestiges du Fléau.

Le Top 3 des meilleures ventes d’albums en France se complète avec Damso qui reste sur la seconde marche du podium avec QALF, porté par la réédition QALF infinity. L’opus compte 6.707 nouvelles ventes pour culminer à 243.786 ventes depuis sa sortie. La troisième place est occupée par le nouvel album de DTF, Double Star, qui compte 6.193 ventes pour sa première semaine d’exploitation.

Dans le reste du Top 10 des meilleures ventes d’album en France, il faut noter la belle progression de Julien Doré avec aimée qui passe de la 20ème à la 8ème place. Le tableau se termine par deux nouveautés : le premier album d’ISK, Vérité, qui compte 4.420 pour sa première semaine, et Texas avec l’album HI qui entre directement 10ème.





















Sofiane, qui était entré N°1 des ventes la semaine dernière avec La Direction est déjà out du Top 10. Même son de cloche pour Twenty One Pilots avec Scaled and Icy, Olivia Rodrigo avec Sour et Gérard Lanvin avec Ici-bas.