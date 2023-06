Ehla savoure chaque instant sur “Mortel”

Après deux ans de création, Ehla lève le voile sur Pause, son premier opus studio. aficia vous propose de découvrir le titre “Mortel” !

Il y a déjà cinq ans de cela, Ehla se présentait à travers le savoureux “L’antidote”. Auteure, compositrice et interprète, la jeune femme dévoilait un univers singulier, cultivant des sonorités teintées de pop, de soul et de R’n’B qui subliment des compositions modernes inspirées des nineties. Et si sa sœur, Clara Luciani, compte déjà deux disques studio à son actif, Ehla a pris le temps de mûrir son premier projet, fruit d’un long processus de création, afin qu’il soit au plus près de ses émotions.

Il en résulte ainsi Pause, un recueil de onze compositions originales au groove imparable. Celle qui a brillé avec son titre “Pas d’ici”, diffusé dans la série à succès Emily In Paris, exulte toute sa sensibilité sur des rythmiques saisissantes et planantes. Elle y évoque sans détour une quête de la liberté, la sensualité et les déceptions amoureuses ou encore le rapport à la célébrité.

Une piste planante

Avec Pause, Ehla confirme aussi son talent d’écriture. Comme sur le titre “Mortel” où sa voix suave entonne des mots percutants face à la fatalité de la vie. “La vie se chargera de toi où que tu ailles, où que tu sois / Fais tes bagages et ferme les yeux / La vie t’en sais rien, tu sais pas, à quel niveau elle s’arrêtera / Vise les nuages et vis de ton mieux” scande l’artiste sur un refrain fédérateur et positif. En effet, la chanteuse invite tout un chacun à accomplir ses rêves et à vivre le plus intensément possible afin de ne pas avoir de regrets.

Écoutez le titre “Mortel”, extrait de Pause, le premier album d’Ehla :