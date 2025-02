Plongez dans l’univers d’Oklou avec son premier album, “choke enough”

Cette semaine, on vous parle du nouvel album d’Oklou, la nouvelle pépite de la scène pop française alternative !

C’est un parcours peu commun que connaît actuellement Oklou : alors qu’habituellement les artistes français connaissent la gloire dans leur pays avant de prendre leur envol à l’international, c’est tout l’inverse pour la jeune femme. Aujourd’hui établie à l’étranger, la trentenaire originaire de l’Ouest de la France s’est d’abord faite connaître sur la scène alternative anglophone, notamment en collaborant avec Mura Masa et Sega Bodega, ou en remixant le tube “Fever” de Dua Lipa et d’Angèle. Mais, comme elle l’avouait au microphone de France Inter il y a quelques jours, ce n’est que maintenant que les français commencent à découvrir le phénomène.

© Gil Gharbi

Ceci étant dit, il n’est pas trop tard – Oklou n’ayant, pour l’instant, sorti que deux grands projets : sa première mixtape, Galore (en 2020), et il y a quelques jours son premier album, choke enough. Et peut-être que si le pseudonyme d’Oklou ne vous parle pas, vous avez peut-être déjà entendu parler d’elle sous d’autres noms, car la jeune femme est active dans la musique depuis plus de dix ans. Après avoir formé le collectif de DJ féminines TGAF (These Girls Are on Fiyah) en 2015, Marylou Mayniel (de son vrai nom) tape dans l’oeil du label NUXXE, co-fondé par Sega Bodega, Shygirl et Coucou Chloé. La suite fait partie de l’histoire : Oklou publie plusieurs EP qui vont la propulser et lui permettre de se produire dans de grands festivals, ou même de produire une bande-originale de jeu vidéo.

Un album à l’image de son époque

Et puisqu’on en parle, il faut savoir qu’Oklou conçoit tous ses projets comme une bande-son de jeux vidéo. Cela se ressent plus que jamais avec son premier album, intitulé choke enough, qui nous permet de plonger dans un monde fantastique et onirique. Inspirée de James Blake, de Caroline Polachek ou encore de Grimes, Oklou nous fournit une version enrichie du son de sa première mixtape (d’ailleurs Casey MQ rempile en tant que producteur exécutif) – seulement beaucoup plus abouti ! Oklou, c’est le reflet de sa génération : celle qui a grandi avec internet. Celle qui a commencé en créant du son depuis sa chambre refuse de se mettre dans une case et mélange tout ce qu’elle aime et la fait vibrer, dans cet album à son image. Libre, léger, heureux mais aussi mélancolique par moments, choke enough se présente comme une extension de Galore, mélangeant électro, dubstep, pop et musique ambientale.

Le tout donne une petite collection de chansons douces et vaporeuses, sur lesquelles la chanteuse se confie sur sa quête d’identité, sa famille ou encore ses amours. Car oui, l’électro peut également servir à des fins rétrospectives, contrairement à l’usage fréquent de ce genre pour créer une musique légère et insouciante. C’est cette absence de dynamisme et d’absurdité qui isole Oklou de la scène hyperpop à laquelle les médias français aiment l’associer. Ici, pas de productions dance exacerbées – mais les producteurs d’hyperpop sont bien présents, en revanche. C’est d’ailleurs A. G. Cook (Charli XCX, Tommy Cash) et Danny L Harle (Caroline Polachek, Dua Lipa) qui insufflent la magie aux meilleurs moments du disque. Ce dernier finit d’ailleurs en apothéose avec le single “harvest sky”, une petite pépite pop en collaboration avec underscores. On garde également “take me by the hand” qui nous replonge à l’époque des skyblogs et de MySpace, et la magnifique ballade “blade bird”.

Les fans pourront d’ailleurs célébrer cette sortie d’album avec Oklou elle-même le 4 mars prochain lors de son concert à La Cigale, à Paris.

Lire Aussi : Le groupe de rock irlandais Fontaines D.C. publie ‘Romance’ !

Découvrez le premier album d’Oklou – choke enough :