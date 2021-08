Evergreen confirme l’EP ‘Sign In’ avec le titre “Lone Planet”

Rendez-vous le 15 octobre ! C’est ce jour là que Evergreen libérera son EP Sign In porté aujourd’hui par “Lone Planet” en écoute sur aficia.

Après deux albums et quatre EP il semble que Evergreen a encore des choses à nous dire ! Et c’est plutôt une bonne nouvelle puisque le groupe formé par Michael Liot et Fabienne Débarre libère à chaque fois un univers riche et séduisant.

Si la formation a eu l’occasion de porter le nom de We Were Evergreen et d’être un trio, on change maintenant de nom et il se transforme en tandem. Signe d’une mue qui ne risque pas de perdre sa superbe et qui s’exposera le 15 octobre avec un nouvel EP : Sign In.

Cet EP, déjà porté par le titre “Guess What” portera la marque de fabrique de Jon Reich à la réalisation et signera sans aucun doute le retour du groove imparable de Evergreen. Pour preuve, il suffit d’écouter “Lone Planet”, le nouvel extrait de ce format. La synth-pop est au rendez-vous pour explorer la solitude que nous impose parfois notre monde moderne.

C’est séduisant, envoûtant et surtout prometteur pour Sign In que nous avons hâte d’écouter. À suivre…

Découvrez “Lone Planet”, le nouveau single d’Evergreen :