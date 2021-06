FEDER & Djibril Cissé : une dizaine de morceaux en préparation !

C’est la bonne nouvelle de la semaine ! FEDER et Djibril Cissé sont en studio ensemble, et ça sort bientôt… plus d’infos sur aficia !

Dans la musique, il y a parfois de belles amitiés qui naissent et c’est exactement ce qu’il s’est passé entre FEDER et Djibril Cissé, deux figures emblématiques de la musique électronique actuel. Les deux DJ et producteurs électro-house se sont rencontrés pour la première fois très récemment, lorsque l’ancien footballeur tombe sur “La vie dolce” du Niçois où figure Suzane en collaboration.

Étonné de retrouver ses influences un peu afro dans ce morceau très ensoleillé, Djibril Cissé contacte immédiatement FEDER. De là démarre “un coup de cœur musical” entre ceux-là. Ils se sont alors retrouvés une première fois en studio pour créer de la musique, puis une deuxième fois, une troisième…

“Diplo sera là pour nous épauler !”

Lors d’un live sur Instagram, les deux artistes avouent avoir conçus une quinzaine de titres ensemble qu’ils “dévoileront au compte goutte”. Parmi ces titres, forcément des collaborations. Djibril a lâché le nom de Diplo (la moitié de Major Lazer), un ami. “Il sera là pour nous épauler”, avoue-t-il avec beaucoup d’enthousiaste.

Mais s’il faudra encore être patient pour écouter ces premiers morceaux. Cela dit, on aura peut-être l’occasion de retrouver FEDER et Djibril Cissé en B2B sur scène dès cet été, à Paris et ils espèrent aussi en province. Ce n’est pas interdit qu’ils dévoilent quelques extraits… Ce qu’on peut retenir de cet échange entre les deux artistes, c’est cette citation de Djibril : “Musicalement on peut faire mal”. On a hâte !

Redécouvrez “La vie dolce”, le dernier single de FEDER :