FEDER en interview ‘Flash’ : “J’aime me mettre en difficulté !”

À l’occasion de son passage à l’Electroshock en juin dernier à Cassis, aficia a intercepté FEDER juste avant son passage. C’était l’occasion d’évoquer son actualité, son succès et bien d’autres sujets !

Quasiment 8 ans nous séparent de son premier single “Goodbye”. 8 ans… Que le temps passe vite ! Et pourtant, FEDER est toujours au sommet des charts. Il constitue, avec Ofenbach, Kungs, Pascal Letoublon, cette nouvelle vague d’artistes électro-pop qui présente la french touch à l’étranger !

Nous avons croisé FEDER lors du dernier événement Electroshock (by Virgin Radio) à Cassis le mois dernier et lui avons posé 5 questions peu avant son passage survolté sur scène. Une sorte de bilan de ces années écoulées !

L’interview Flash avec FEDER :

1– La dernière fois que nous t’avons croisé, c’était il y a trois ans. Rappelle-nous ce qui s’est passé dans ta vie depuis tout ce temps ?

Wow, pas mal de choses je dois dire ! (Sourire) Pas mal de pandémies, pas mal de choses… (Sourire) Plus sérieusement, j’ai sorti beaucoup de musiques quand même ! Si je remonte le temps, trois ans, ça représente un featuring avec Suzane (“La vie dolce”), il y a eu récemment un featuring avec DaBaby, et aussi la petite dernière, “Strangers”, une chouette collab avec les Ofenbach (“Papi”). Il y en a eu quand même !

2- Dernièrement, tu as sorti des collaborations dans des styles très éclectiques. Comment s’est fait le choix de collaborer avec Suzane ?

FEDER – ©Arno Lam

Très naturellement. Avec Suzane, on s’est capté sur une date de concert où elle avait fait ma première partie à l’Olympia. J’avais adoré. Elle avait mis une ambiance incroyable. Cela a coulé de sources. Ce qui s’est passé c’est qu’au moment du confinement, on a fait un premier titre ensemble. En réalité, à la sortie du confinement, on est parti sur complètement autre chose. C’est devenu “La vie dolce”.

3- Je peux te demander la même chose avec DaBaby ?

DaBaby ça faisait 4-5 ans qu’on devait s’intercepter au moment où il commençait à péter. Ce qui s’est passé, c’est que je l’ai contacté à ce moment-là, il était en train de monter, il n’était pas encore connu. Il écoutait le son, il faisait des stories… On a construit le son ensemble, il m’a même apporté un pote à lui sur le son et après, il a explosé. Cela a été une galère avec les labels et finalement, on a réussi à le sortir !

Découvrez le clip “Talk To Me” de FEDER avec DaBaby :

4- Comment construis-tu tes morceaux ?

Au mood du moment. En fait, quand j’arrive en studio, aujourd’hui j’ai envie de faire un son club, ou aujourd’hui j’ai envie de faire un son rétro années 80… Ce n’est vraiment que ça. Mais ça m’arrive d’avoir des journées où je n’ai pas du tout d’inspiration. Je peux partir sur rien et finalement faire un truc improbable. C’est ça aussi l’histoire.

FEDER – ©Arno Lam

5- Musicalement, le style de FEDER a beaucoup évolué au fil des années. On a même tendance à s’y perdre un peu quand on regarde des récentes sorties. Aujourd’hui, FEDER, c’est quoi ?

FEDER, il a une signature, ça c’est clair. En revanche, FEDER ne supporte pas de se cantonner sur un truc. Je préfère me dire que tant pis si je ne suis pas une ligne directrice évidente, je me mets même parfois en difficulté, mais j’adore ça. Tu sais, j’écoute tellement de musiques que forcément ça forge les influences. Des fois, ça marche, parfois ça ne marche pas. Le titre avec DaBaby, il n’y avait aucune influence, je voulais simplement un son pop. On retrouve ma signature dans du hip-hop, et ça marche de ouf je trouve !

Rendez-vous bientôt pour découvrir ses projets avec Djibril Cissé.

Découvrez le dernier clip de FEDER “Strangers” :