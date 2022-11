Focus clips rap #5 : Zed Yun Pavarotti, joysad, BRAV et Lomepal

C’est l’heure d’écouter un peu de rap. Artistes connus ou beaucoup moins, peu importe, aficia vous propose une sélection des derniers clips de ces quinze derniers jours.

On commence avec Zed Yun Pavarotti et cette mélancolie si savoureuse. L’artiste originaire de Saint-Etienne a dévoilé les images de “House”, son dernier titre. Une mise en scène captivante aux multiples interprétations.

Poursuivons avec joysad et “Les masques”, issu de son dernier album Transparent. Le rappeur de 22 ans nous embarque dans une relation amoureuse vouée à l’échec, dans un clip fort en émotion. Les paroles, le flow, l’angle des scènes… Tout y est.

Partons maintenant à la rencontre de Brav, et l’originalité du clip de “Apresminuit”. L’artiste né au Havre nous accompagne dans une ballade nocturne parfaite pour l’introspection. Les commentaires de ses abonnées défilent sur le côté, mêlant tranches de vie et pensées personnelles. Touchant et réconfortant.

On finit ce focus avec l’incontournable Lomepal et la mise en scène de “50°”, qu’on retrouve dans son dernier album Mauvais ordre. Et c’est un clip de fou furieux que nous balance le rappeur. Une manière percutante d’ajouter encore plus de relief à ce titre phare et décalé.