Clip “Love Is Fire” : Freya Ridings poursuit ses rêves

Le rayon de soleil britannique Freya Ridings continue de faire des étincelles avec “Love Is Fire” à découvrir sur aficia.

On vous parlait de Freya Ridings pour la toute première fois l’été dernier à l’occasion de la sortie de son single “Castles”. Celui-ci a su séduire le public français et européen, pointant les projecteurs sur une femme bourrée de talents qui fêtera ses vingt six ans dans quelques mois. Avec sa ballade pop, sa délicatesse pure et son charme fou, Freya Ridings espère continuer à séduire les foules.

Opération séduction

Si la jolie rousse était sur le plateau de ‘C à vous’ sur France 5 pour interpréter “Castles” cette semaine, Freya Ridings a déjà tourné la page et s’apprête à conquérir le cœur du public avec “Love Is Fire”, tout aussi puissant et élégant. “Si l’amour est le feu, je brûlerai pour vous”, chante-t-elle. Comment ne pas être charmé ?

En guise de remerciements envers ses fans, du chemin déjà parcouru et encore à venir, elle a décidé de capter des moments forts en concerts et en festivals. De la joie, des sourires, de la bonne humeur au programme…

Découvrez le clip de “Love Is Fire” de Freya Ridings :

Découvrez le live de Freya Ridings dans ‘C à vous’ :