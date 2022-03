Gaby dévoile son côté rockeuse avec son groupe Send Me Love Letters

Après avoir partagé un projet pop, Gaby aka Gabrielle Grau se dévoile en tant que rockeuse avec son nouveau groupe Send Me Love Letters qui vient de sortir “Bride”, un premier single électrique !

Quasiment une année s’est écoulée depuis la première fois où nous vous avons parlé de Gaby. En effet, c’est en avril dernier que l’on découvrait l’artiste lyonnaise avec un premier single en guitare voix : “Le Hic”. Une piste annonciatrice d’un projet de pop française, plein de sensibilité et de sujets forts. Ce projet, c’est Cache cœur, un EP de 5 pistes à l’aspect visuel doux et raffiné, qui a vu le jour en septembre 2021.

Mais désormais, c’est de la Gaby rockeuse dont nous allons vous parler, et plus particulièrement du groupe Send Me Love Letters dont elle fait partie. L’histoire de ce groupe de rock qui chante en anglais est d’ailleurs aussi improbable que passionnante. Lors d’une interview que nous a accordé la chanteuse il y a quelques mois, elle raconte la création de ce dernier :

Ça s’est un peu fait par hasard parce qu’une fois, un gars qui venait de s’installer dans mon immeuble a sonné chez moi pour avoir un code wifi et en fait, il a vu la guitare dans mon salon, on a commencé à échanger, il m’a dit qu’il était ingénieur du son, et moi je lui ai dit que j’étais musicienne. C’est comme ça que l’histoire a commencé, on a travaillé un peu ensemble puis on a monté ce projet. Gaby

Send Me Love Letters : le projet est lancé !

Après un peu plus de deux ans de travail, le groupe composé de 4 passionnés que sont Loïc Largot le guitariste, Pierrick Samson à la batterie, Simon Eichenberger le bassiste et évidemment Gabrielle Grau (aka Gaby) au chant et à la guitare dévoile “Bride”, un premier single électrique.

Ce titre fort, c’est le jour de la Saint Valentin qu’ils décident de le sortir. Rien d’étonnant jusque là si l’on se réfère au nom de groupe… Mais finalement, cette piste n’a rien de romantique. Au contraire, elle est plutôt déchirante puisqu’elle se questionne sur le mariage, ici plus perçu comme un acte complexe, comme quelque chose de difficile à faire perdurer au fil des années…

Une newsletter pour accompagner le projet !

Et comme le groupe ne fait pas les choses à moitié, nous vous conseillons vivement de vous inscrire à leur newsletter. De l’amour et beaucoup de bienveillance parviendront jusqu’à vous !

Découvrez “Bride”, le nouveau single de Send Me Love Letters :