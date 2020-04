“Ça m’énerve” : Helmut Fritz s’emporte contre confinement

Helmut Fritz est de retour ! Enfin, pas tout à fait… À la demande des fans, il publie un remix complètement déjanté de son tube “Ça m’énerve”. C’est en écoute sur aficia.

Si l’on imaginait un jour qu’Helmut Fritz ferait son retour… Impossible de ne pas se souvenir de son tube “Ça m’énerve” sorti en 2009. Vendu à plus de 500.000 copies et s’étant offert un numéro un des ventes en France, le titre a rencontré un très beau succès, et s’apprête à renouveler l’exploit…

En effet, après les mots du Président de la République il y a quelques semaines à propos de cette “guerre” contre le Coronavirus, Eric Greff de son vrai prénom, a décidé d’endosser à nouveau le costume et les lunettes et de faire de “Ça m’énerve” son hymne pour faire face au Coronavirus.

‘Le rouge à lèvres c’est fini, pas l’temps y’a les gosses‘

Celui qu’on a également connu en 2016 avec l’identité de Geronimo revient pour “amuser la galerie” comme il l’avouait à l’antenne de Frequence Plus cette semaine. D’emblée, Helmut Fritz annonce le ton avec ce titre réécrit une nuit en une heure et demie seulement : « J’rêve du Costes et d’un verre mais tout Paris est désert, ils sont tous à la maison mais j’ai l’air d’un con« , chante-t-il dans une nouvelle version toujours aussi hilarante.

Hormis cette belle dédicace à l’ensemble du personnel médical, il n’est pas question de prolonger le plaisir avec son personnage d’Helmut Fritz. L’artiste préfère désormais écrire pour d’autres et rester dans l’ombre à présent.

Découvrez le clip de “Ça m’énerve” d’Helmut Fritz :