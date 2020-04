Hugo TSR trace les contours d’un “Périmètre” inextensible

Imprévisible, Hugo TSR semble annoncer son retour avec “Périmètre”, un nouveau clip à savourer sur aficia.

Il y a plus de deux ans et demi, le 22 septembre 2017, Hugo TSR sortait Tant qu’on est là, un sixième album qui s’est tissé une notoriété au fil du temps. Pas besoin de promo démentielle, sa musique vit dans une certaine obscurité, à l’image de ses thèmes, mais brille dans ce style qu’on apprécie pour ce côté exclusif et rarissime. Résultat : un Disque d’Or, pour l’équivalent de 50.000 ventes,validé en juin 2019.

Sans prévenir, le rappeur débarque en ce début d’année avec “Périmètre”, un clip qui n’est pas passé inaperçu sur YouTube. Le morceau a dépassé le million de vues en à peine 6 jours, se hissant à la 52ème place du Top YouTube France lors de sa sortie.

Hugo TSR n’a en tout cas pas perdu de son talent. En plus d’être derrière l’instrumental qui lui sert de fil conducteur, il nous dresse un nouveau portrait du 18e, grâce à son œil aiguisé, sa malice d’écriture et son flow ultra-percutant. Coup de déprime, déchéance, société rageante, addictions, espoir décimé… Le constat est lourd et semble irréversible.

Découvrez “Périmètre”, le dernier clip d’Hugo TSR :