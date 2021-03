Top Albums de la semaine 8 : Esla Esnoult directement N°1 des ventes !

C’est Elsa Esnoult, avec l’album 5, qui entre directement en tête des ventes d’album en France. aficia fait le point…

Chaque semaine le SNEP, Syndicat National de l’Edition Phonographique, offre le classement des albums les plus vendus dans l’Hexagone. L’occasion pour aficia de vous faire un focus sur les plus gros succès discographique de la semaine.

Le classement du SNEP prends en compte les ventes de la semaine du 19 au 28 février 2021 compilant les données issues du téléchargement, du streaming et des ventes physiques.

Ce qu’il faut retenir…

Chaque semaine un nouveau N°1. Voilà ce que nous offre l’année 2021 concernant les ventes d’albums. Nous avons eu Jul, ZKR, Mister V, Bénabar, Hamza ou encore Julien Clerc la semaine dernière. C’est maintenant au tour d’Elsa Esnoult de prendre la tête des ventes d’albums dans l’Hexagone avec son nouveau cru : 5. La comédienne que l’on retrouve dans la série ‘Les Mystères de l’Amour’ arrive à séduire 8.936 fans pour sa première semaine d’exploitation.

Julien Clerc chute donc d’une place pour se trouver sur la seconde marche du podium avec Terrien tandis que la troisième place est occupée par Uzi. L’artiste entre directement sur cette troisième marche du podium pour les 6.737 ventes de son album Cœur Abimé.

Belle remontée pour Damso avec QALF qui passe de la 37ème à la 4ème place. L’effet vinyle est bien au rendez-vous puisque qu’avec 6.143 ventes de plus le rappeur en affiche plus de 4.000 rien qu’en physique…

Un étage plus bas c’est Benab qui entre directement 5ème avec Au clair de la rue (Part.1) pour 5.789 ventes. Grand Corps Malade passe de la 2ème à la 6ème place avec Mesdames qui enregistre 5.686 nouvelles ventes devant Hugo TSR qui entre directement à la 6ème place avec Une vie et quelques qui compte 4.726 fans pour sa première semaine d’exploitation.

Le bas du tableau est occupé par The Weeknd avec The Highlights, Vianney avec N’attendons pas et Ninho avec M.I.L.S. 3.

Daft Punk !

Si vous avez manqué l’info, sachez que c’est officiel : le duo Daft Punk se sépare ! Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo c’est terminé, une histoire qui a eu un très bel “Epiloque”. Cette séparation entraîne une explosion des ventes : 2650% de progression. C’est simplement vertigineux. Ainsi, Random Access Memories se retrouve 27ème, Discovery est 44ème et, enfin, Homework se classe 77ème. Au total, le duo affiche plus de 5.700 ventes sur la semaine..

Notons pour terminer ce tour d’horizon dans le classement des meilleures ventes d’albums que Jérémy Frerot [interview] entre à la 29ème place pour son second album Meilleure Vie. Mogwai classe As The Love Continues à la 59ème place.