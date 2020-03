Top YouTube : Ninho frappe fort avec “Zipette”

Si Naps reste N°1 des clips les plus regardés en France, Ninho réalise le meilleur démarrage. Le détail avec aficia.

Il y a les meilleures ventes d’albums, les meilleurs chiffres en streaming mais il y a aussi YouTube, la plateforme incontournable qui offre le loisir d’écouter de la musique et de se régaler avec les clips. Et quand on regarde les chiffres, YouTube pèse dans le game !

On fait le point des clips les plus regardés sur la semaine du 20 au 26 mars 2020 en prenant en compte uniquement les vues françaises. En clair ? Le classement des clips les plus regardés dans l’Hexagone !

Le Top 10

C’est Naps qui reste N°1 des clips les plus regardés en France avec “6.3” qu’il partage avec Ninho. Il affiche 4,25 millions de vues en plus au compteur, 19,1% de moins que la semaine dernière. Le reste du Top 3 reste inchangé avec Soolking en seconde position et Gradur à la troisième place.

On note le bond en avant de Soolking avec le clip de “Ca fait des années” qui passe de la 71ème place à la quatrième place. Il affiche 2,78 millions de vues sur la semaine, une progression de 584%.

La meilleure entrée de la semaine sera donc pour Ninho avec “Zipette”. Il s’installe directement à la cinquième place en affichant 2,63 millions de vues à son compteur.

On termine avec la venue de “Ninja”, le dernier clip de Soprano, dans le Top 10. Le rappeur marseillais classe ainsi deux de ses vidéos dans le Top 10 des clips les plus regardés en France sur YouTube.











Les nouveautés…

Nous l’avons dit : c’est Ninho qui fait la meilleure entrée avec “Zipette”. Il faut ensuite descendre à la 25ème place pour trouver Imen Es et Alonzo avec “1ère fois” qui fait 1 million de vues.

Plus bas, à la 31ème place on trouve Dadju avec “Bobo au coeur”, Kalash Criminel installe “Pronostic” à la 39 position et Hugo TSR entre 52ème avec “Périmètre”.

La version live de Calogero en mode confinement de “On fait comme si” entre à la 53ème place, un titre qui offre l’intégralité de ses bénéfices aux personnels soignants.

Les Top 10 des clips les plus regardés sur YouTube :

10. Gambi – “Dans l’espace” : 1,76 millions de vues

9. Soprano – “Ninja” : 2,15 millions de vues

8. Soprano – “Le coach” : 2,15 millions de vues

7. Marwa Loud – “Allez les gros” : 2,26 millions de vues

6. Maes – “Blanche” : 2,46 millions de vues

5. Ninho – “Zipette” : 2,63 millions de vues

4. Soolking – “Ça fait des années” : 2,78 millions de vues

3. Gradur – “Ne reviens pas” : 2,89 millions de vues

2. Soolking – “Meleğim” : 3,41 millions de vues

1. Naps – “6.3” : 4,25 millions de vues