C’est peut-être le nouveau talent suédois sur lequel il faudra compter. Isak Danielson débarque avec son nouveau single “Domino” et c’est en écoute sur aficia.

C’est la sensation internationale de la semaine ! Nous découvrons Isak Danielson, un jeune homme de 22 ans originaire. Et savez-vous d’où il est originaire ? De Suède évidemment, un véritable nid à talents (comme Benjamin Ingrosso, Zara Larsson, Smith & Thell, Eric Saade ou encore Måns Zelmerlöw).

Place donc à la découverte d’Isak Danielson qui a eu l’occasion de faire ses preuves dans l’édition 2012 de ‘X Factor’. Depuis, il a sorti plusieurs singles dont “Ending” et le déchirant “Broken”, un titre puissant et à l’efficacité redoutable.

Dans la lignée de Sam Smith…

Musicalement, l’artiste se trouve dans ces artistes à voix comme Woodkid, Sam Smith et George Erza, mais avec une sensibilité à lui, une façon de poser des émotions autrement. Mais si l’artiste au timbre très grave avait jusqu’ici réussi à nous charmer avec de belles ballades puissantes, Isak Danielson change radicalement de style avec “Domino”, nouvel extrait de son deuxième album Remember To Remember Me sorti le 17 avril dernier.

Même si Isak Danielson parle toujours d’amour, il nous offre ici des influences bien plus pop et fédératrices dès les premières secondes. Avec “Domino”, il risque bien de vous faire chavirer et faire tomber les frontières !

Découvrez “Domino”, le nouveau clip d’Isak Danielson :

Découvrez également le clip “Religion” :