Clip “The Fool” : Jain de retour dans un monde parallèle !

Après plus de quatre ans de pause, Jain fait son grand retour. Avec “The Fool”, elle signe un hymne pop/folk qui ne vous laissera pas indifférent. Découvrez sur aficia son nouveau clip !

On a encore les mélodies de “Come” ou “Makeba” dans nos têtes… Pourtant, c’était il y a à peine plus de six ans ! Le temps passe, l’époque change et ça, Jain l’a bien compris. Après quatre années de coupure, elle s’est réfugiée du côté de Marseille, dans une cabane de pêcheur pour s’inspirer et se ressourcer tout simplement ! Car, le succès planétaire, elle l’a connu.

Après environ un milliard de streams sur les plateformes de streaming, toutes confondues, près de 300 concerts en France et à l’étranger, Jain a souhaité redémarrer (presque) de zéro. Elle proposera très bientôt un nouvel album plein de saveurs, coloré, généreux, pop et multiculturel, à son image !

Jain – The Fool – (c) Manufauque

“The Fool” représente un nouveau départ vers l’inconnu, la folle quête de liberté. Ma quête pendant ces quatres années loin de vous. Je suis si heureuse de vous présenter cette nouvelle histoire, qui m’a apporté tant de bonheur. J’espère du fond du cœur qu’elle vous plaira” — Jain

Il n’y a pas de doute, Jain a envie de nous faire voyager à travers “The Fool” (traduit par ‘Le fou’), la première et dernière carte du jeu. Visiblement, le tarot de Marseille a eu beaucoup d’influences sur sa musique et sa réflexion. Elle nous projette tout droit dans les un monde complètement imaginaire, féérique, poétique et cosmique. On a qu’une seule envie : la rejoindre !

Avec ce nouveau single, Jain réalise un coup de maître et rassemblera sans nul doute les foules du monde entier. Clairement l’un des plus beaux retours de ce début d’année 2023 ! D’ailleurs, Jain a annoncé une grande tournée qui débutera cet été. Lien de la billetterie !

Découvrez “The Fool”, le nouveau clip de Jain :