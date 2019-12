James Righton confirme son premier album solo avec “Devil Is Loose”

L’aventure continue pour James Righton en annonçant son premier album solo avec “Devil Is Loose”. C’est en écoute sur aficia.

James Righton c’est un curriculum vitaee qui donne envie : leader du groupe Klaxons, collaborateur sur le dernier album d’Artic Monkeys, à l’origine de Shock Machine et maintenant une carrière solo.

En effet, l’artiste annonce la venue de The Performer pour le 20 mars prochain, un premier album solo qui doit offrir au public 9 pistes. Rien de plus, rien de moins. Mais si cela semble peu, la liste des collaborateurs donne envie : James Ford à la batterie et à la basse, Sean O’Hagan pour l’arrangement des cordes, Jorja Chalmers derrière le saxophone le tout étant mixé par David et Stephen Dewaele.

Pour mettre en avant cette sortie, James Righton mise sur le titre “Devil Is Loose” qui confirme le projet ambitieux qu’il nous prépare après avoir déjà mis l’eau à la bouche avec le titre éponyme de l’album. Riche de plus de six minutes, le titre souhaite dénoncer l’extrémisme et les limites du système capitaliste, James Righton explique que “Musicalement, j’ai voulu que le morceau sonne comme un mauvais trip sous acide avec le diable”. Une réussite !

Découvrez “Devil Is Loose” de James Righton :