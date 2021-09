Jessia : talent captivant avec “First Call”

Jessia nous captive avec son nouveau single “First Call”. Une nouvelle production délicieuse à écouter sur aficia.

Vous avez peut-être eu l’occasion d’entendre Jessia avec le titre “I’m Not Pretty”, véritable carton avec plus de 139 millions de streams dans le monde. Depuis 2020, l’artiste propose un univers saisissant, prenant de plus en plus de maturité au fil du temps.

“Conviction”, “Really Nice To Think About” ou encore “I’m Not Pretty” qu’elle a également eu l’occasion de proposer en compagnie de Bebe Rexha jalonnent la courte discographie de celle qui a eu l’opportunité d’être repérée grâce à Tik Tok.

Et son nouveau single devrait rencontrer un beau succès lui aussi. En effet, la chanteuse nous offre “First Call”, une douceur pop qui laisse entrevoir la fragilité de sa voix, comme au bord de la rupture, du murmure.

Reste maintenant à savoir si la belle Jessia nous prépare un format un peu plus long que de simples singles. Un bel EP, ou mieux encore, un album, serait le bienvenu.

Découvrez “First Call”, le nouveau single de Jessia :