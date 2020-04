Jessie Ware chante une relation passionnelle sur “Ooh La La”

Jessie Ware continue de dévoiler les couleurs de son quatrième opus à travers le funky “Ooh La La” en écoute sur aficia !

Au fil des années et des opus, la britannique Jessie Ware est parvenue à se créer une image très classe et sophistiquée, délicieusement relevée par un univers musical oscillant entre pop-soul et électro. Mais aussi, l’artiste parvient toujours à surprendre son auditoire par la recherche de nouvelles expériences et influences musicales.

Musicienne passionnée, Jessie Ware effectuera son retour dans les bacs le 5 juin prochain avec un quatrième disque baptisé What’s Your Pleasure. De ce projet, l’artiste a déjà présenté une pléiades de titres prometteurs tels que “Adore You”, “Mirage Don’t Stop” et “Spotlight”. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la belle s’oriente vers des sonorités rétro et groove qui se révèlent imparables.

Conjuguer respect et amour

Mais avant de lever le voile sur ce quatrième effort, Jessie Ware présente “Ooh La La”, un nouveau single entêtant et rêveur. Porté par la voix suave de l’artiste fondue dans un chœur, le titre est sublimé par des arrangements organiques à l’instar d’une basse qui ponctue le rythme tout au fil de l’écoute. Presque psychédélique, “Ooh La La” suscite incontestablement la curiosité, tant l’artiste explore une nouvelle facette de sa personnalité artistique.

“You can love me one time / You can love me two, two time / You get more of my time / If you’re gonna treat me nice” chante-elle sur un texte plein de malice et de sensualité, vraisemblablement hantée par le souvenir d’un homme. Mais l’artiste n’envisagera de donner suite à cette idylle passionnelle qu’à l’unique condition d’être respectée et traitée convenablement.

Écoutez “Ooh La La”, le nouveau single de Jessie Ware :