Clip “in the afternoon” : Josef Salvat décide de ne pas choisir

Josef Salvat continue la promotion de son prochain album avec le clip d’“in the afternoon” et le titre “playground love”. C’est à découvrir sur aficia !

Alors qu’il s’est fait connaître grâce à sa reprise du titre “Diamonds” de Rihanna en 2014, Josef Salvat a, depuis, sorti son premier album Night Swim (2015) et de nombreux titres dont certains destinés au public francophone comme “Paradise (Le paradis nous trouvera)” ou “Open Season (Une autre saison)”.

2020 marquera le retour de Josef Salvat dans les bacs et ce comeback a débuté dès l’année dernière avec “mordern anxiety’ et “alone”. Deux morceaux qui viennent de se voir offrir deux autres successeurs, “in the afternoon” et le titre “playground love”.

Le premier, dont une version bilingue existe, “in the afternoon (donne-moi rendez-vous)”, est déjà accompagné d’un clip dans lequel le chanteur australien partage de bons moments avec des partenaires des deux sexes sans jamais vouloir vraiment choisir.

Découvrez “in the afternoon”, le nouveau clip de Josef Salvat :

Le second porte la signature de Josef Salvat, Rich Cooper, Carrie Haber ainsi que Rotana Tarabzouni et nous embarque, une fois de plus, dans l’univers si particulier de Josef Salvat.

Quant au successeur de Night Swim, il faut encore se montrer patient. En effet, si ce second opus devrait en toute logique pointer le bout de son nez dans le courant de l’année, son label (Columbia) ne précise pas encore la date de publication.

Découvrez “playground love”, le nouveau titre de Josef Salvat :