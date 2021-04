Kalika vagabonde “Avec les gars”

Nouvelle pépite musicale pour Kalika qui nous livre son titre “Avec les gars” dans une version live. C’est à déguster sur aficia.

Définir Kalika en quelques mots ? C’est compliqué ! Compliqué car Kalika est un peu un OVNI musical qui touche à tout. Un OVNI pourtant totalement addictif, qui captive son public avec une interprétation toujours juste, des mots parfois tranchants et un sens du rythme qui ne laisse pas de marbre.

La démonstration de son talent Kalika a eu l’occasion de le faire avec des titres comme “Mon amour, mon ami”, surprenante alliance entre PNL et Marie Laforêt, mais également “Peur de mourir” et “L’été est mort”. C’est sans oublier le Live Session exclusif qu’elle a eu l’occasion d’offrir à aficia est que vous avez l’occasion de revoir juste ICI.

Kalika fait une place aux gars…

La nouvelle capsule de Kalika porte une fois de plus sa signature et celle Balthazar Picard sans oublier Dan Levy. Et cette fois, avec “Avec les gars”, Kalika ne parle pas d’amour mais de la vie, dans son épreuve quotidienne.

Kalika explique d’ailleurs très bien la genèse de cette composition. Traînant, petite, dans la caravane de sa grand-mère qui avait pour habitude de recevoir les gars, ceux “qui en avaient bavé, que la vie avait écorché pour de multiples raisons”. Sa grand-mère était alors souvent aux fourneaux pour apporter un peu de chaleur et de réconfort, disant alors à Kalika : “viens miette, on va boire un café avec les gars”…

Ce supplément d’Âme, Kalika en aura fait un héritage en arrivant sur Paris et en étant confronté de manière brutale à la misère. Aujourd’hui elle n’oublie pas les visages, les rencontres. Elle n’oublie pas ‘les gars’ et en tire un beau portrait dans ce titre qui s’expose magnifiquement dans une version live. Une fois de plus Kalika confirme qu’elle est une artiste à suivre.

Découvrez “Avec les gars” de Kalika :