C’est un duo totalement improbable ! Kelly Clarkson fait son grand retour aux côtés de Zaz sur “I Dare You (Appelle ton amour)” et c’est à découvrir sur aficia.

Après avoir vendu 25 millions d’albums, obtenu 3 Grammys Awards et menée une carrière faite de hauts et de bas, Kelly Clarkson est enfin de retour avec ce qu’elle définit comme “le projet le plus difficile” sur lequel elle a travaillé, mais aussi son “préféré”. C’est dire l’ampleur du projet qu’elle vient de dévoiler. L’actuelle coach dans ‘The Voice’ aux États-Unis rêvait de revenir au sommet des charts avec un format inédit, et c’est chose faite.

Deux ans et demi après son dernier album, Meaning Of Life, Kelly Clarkson est de retour avec “I Dare You”, un titre pop produit par Jesse Shatkin (Sia, Jennifer Lopez…) où il est question de choisir l’amour au milieu de l’adversité. Et quoi de mieux que de chanter l’amour universel avec des artistes provenant des quatre coins du globe ? Ou plutôt des cinq coins du globe…

Chanter l’amour universel

En effet, ce n’est pas un, mais cinq artistes qui se retrouvent à interpréter le morceau indépendamment les uns des autres. L’interprète de “Because Of You” prend le pari risqué de chanter intégralement dans cinq versions et langues différentes (espagnol, arabe, allemand, hébreux et français).

C’est Zaz, dont le dernier album Effet Miroir remonte à 2018, qui a été choisi par la maison de disques pour figurer sur le morceau rebaptisé “I Dare You (Appelle ton amour)”. Et le combo, aussi surprenant soit-il, fonctionne. Une première pour Kelly Clarkson en Français.. Chapeau !

Découvrez “I Dare You (Appelle ton amour)” de Kelly Clarkson :

Découvrez également la version originale :