Coldplay reste N°1 des ventes d’albums en France pour sa seconde semaine consécutive devant Zaz qui entre à la deuxième place avec Isa. aficia fait le point.

Ce classement est basé sur les données du SNEP, le Syndicat National de l’Édition Phonographique. Et pour la semaine du 22 au 28 octobre 2021 c’est le groupe Coldplay qui reste N°1 des ventes d’albums avec Music of the Spheres.

Le podium du Top Albums…

Seconde semaine au sommet pour Coldplay avec son nouvel album Music of the Spheres. Sur cette seconde semaine, le groupe affiche 8.081 ventes, soit un total de 23.898 ventes depuis sa sortie.

La seconde place est occupée par Zaz qui marque son retour avec Isa, son nouveau cru publié trois ans après la publication d’Effet Miroir. Plus intime, cet opus semble avoir conquis le public toujours aussi fidèle à la chanteuse.

Pour finir le podium, c’est Timal qui s’affiche sur la troisième marche du podium avec Arès. Entré à la deuxième place la semaine dernière avec 10.672 ventes, il compte, cette semaine, 5.420 nouveaux fans.

À noter…

Si on trouve toujours dans le Top 10 les albums de Grand Corps Malade, Naps, Soprano et Florent Pagny, il faut surtout noter la venue de deux nouveautés. On commence avec Lana Del Rey qui entre directement à la septième place des meilleures ventes d’albums avec Blue Banisters, un opus minimaliste qui fait suite à Chemtrails Over The Country Club.

C’est ensuite Elton John qui arrive à séduire le public avec The Lockdown Sessions. Un album fait de duos prestigieux, notamment avec la présence d’artistes comme Charlie Puth, Lil Nas X, Young Thug, Nicki Minaj, Glen Campbell, Eddie Vedder, Stevie Wonder ou encore Stevie Nicks. L’album entre directement à la huitième place.

Pour finir ce tour d’horizon, notons le retour dans le Top 10 de Clara Luciani avec l’album Coeur. Son second opus passe ainsi de la treizième à la dixième place des meilleures ventes d’albums en France.

À noter : aficia vous propose le classement des meilleures ventes d’albums en France avec les données publiques du SNEP. Nous ne pouvons vous offrir un classement en détail avec les chiffres de ventes, n’ayant pas accès aux informations.