Kimotion revisite “I Will Survive” de Gloria Gaynor. Et c’est efficace !

Le duo français Kimotion met de la joie dans nos vies avec une nouvelle version de “I Will Survive”. C’est à découvrir sur aficia.

Kimotion c’est un binôme de DJ que nous suivons depuis les débuts, et il a bien grandi musicalement parlant ! Après ses fameux premiers titres “Once We Can Fly” et “Over That Girl” sans oublier le titre “Our Time Is Gone” dévoilé l’été dernier, Andy & Charlie reviennent avec du neuf…

Le climat actuel a inspiré Kimotion afin de proposer sa propre version du tube “I Will Survive” (1978) de Gloria Gaynor alors qu’elle a lancé récemment le “I Will Survive Challenge” sur Tik Tok… Dès lors de sa sortie, “I Will Survive” est devenu un véritable hymne d’émancipation des femmes, une fierté d’être homosexuel mais, aussi, un hymne pour les joueurs et supporteurs de football… Aujourd’hui, le morceau est encore sur toutes nos lèvres et s’apprête à connaître un nouveau souffle.

Un nouvel hymne 40 ans plus tard

Créée à distance entre Paris et New-York, la chanson retrouve une seconde vie grâce aux voix de la pétillante Maxyme aperçue cette saison dans ‘The Voice’ et d’Ever Mihigo. Un hymne à la fête, à la résistance, mais surtout, un joli clin d’œil pour soutenir les hôpitaux et le personnel soignant qui fait face à la pandémie du COVID-19.

Quand aux images choisies, c’est un mélange d’images soigneusement sélectionnées dans des banques d’images et celles de Kimotion capturées lors de concerts & festivals.

Découvrez le clip “I Will Survive” de Kimotion :

Le duo Kimotion fera à nouveau parler de lui très prochainement puisqu’il est à l’initiative du projet DJexpérience où 12 DJ français créent actuellement un morceau inédit de toute pièce chacun leur tour. Tous les bénéfices seront reversés à une cause médicale pour faire face au Coronavirus. Nous aurons certainement l’occasion d’en reparler.