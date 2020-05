Kimotion en interview : “On est fiers de l’élan de solidarité qu’il y a autour du projet DJ Experience”

Kimotion nous parle du projet DJ Experience qui libère le titre “Twelve”, comme le nombre d’artistes qui ont travaillé sur le projet… Une interview aficia.

Nous recevons aujourd’hui en interview le binôme Kimotion, dont nous vous parlons depuis les débuts. On les a découverts avec “Once We Can Fly” et “Over That Girl” sans oublier le titre “Our Time Is Gone”. Plus récemment c’est avec une version bien à eux de “I Will Survive” (remix de Gloria Gaynor) qu’Andy et Charlie sont en train de s’imposer sur les ondes.

Mais à côté de cela, Kimotion est à l’initiative d’un projet complètement inédit en France. Ce projet porte le nom de ‘DJ Expérience’. Dès le début de la crise sanitaire, les deux producteurs ont invité 11 autres DJs qui font parties de leur cercle d’amis. Le but : composer un morceau en 12 jours, à distance et en partant d’une feuille blanche. C’est alors qu’une chaîne humaine voit le jour. C’est Kimotion qui démarre en posant une guitare et une basse. Au tour des suivants, et ainsi de de suite… De là est né le morceau “Twelve” dont les bénéfices seront intégralement reversés à des associations pour lutter contre le COVID-19

Mais s’il y a bien un artiste qui peut mieux expliquer le concept, c’est bel et bien Kimotion. Alors place à l’interview !